Генштаб обвинил "Белые каски" в имитации химатаки в Думе‍

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Боевики и "Белые каски" в ходе гуманитарной операции в Восточной Гуте неоднократно пытались устроить провокации с якобы применением отравляющих веществ, сообщил на брифинге первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Он заявил, что "успехи России и Сирии в борьбе с терроризмом устраивают не всех".

"Незаконными вооруженными формированиями, действовавшими в Восточной Гуте, в ходе гуманитарной операции неоднократно предпринимались попытки организации провокаций с якобы применением отравляющих веществ для обвинения сирийских правительственных войск в применении химического оружия", — сказал Познихир.

Представитель Генштаба подчеркнул, что эти провокации заблаговременно выявляли сирийские власти и российский Центр примирения, о чем сообщалось СМИ и международному сообществу. Он отметил, что одним из таких примеров стало обнаружение 3 марта в тоннеле городка Хазрама мастерской боевиков по снаряжению боеприпасов кустарного производства отравляющими веществами.

Познихир добавил, что с начала гуманитарной операции в Восточной Гуте террористам "не удалось организовать ни одной так называемой "химической атаки" против мирного населения".

"Поэтому 7 апреля была предпринята вероятно последняя попытка фабрикации ложных свидетельств якобы применения сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте. Действующие исключительно в рядах террористов одиозные "Белые каски" в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную "химическую атаку" на мирных жителей города Дума", — заключил он.

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