Всего из Думы вывели более 41 тысячи человек, включая три тысячи боевиков

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Всего из Думы российским Центром по примирению и сирийскими войсками выведено более 41 тысячи человек, включая 3 тысячи боевиков, сообщил в среду на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
Познихир отметил, что продолжается работа по дальнейшему освобождению удерживаемых боевиками заложников.
"Благодаря достигнутым договоренностям группировкой "Джейш аль-Ислам*" освобождено 195 человек", — подчеркнул он.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
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