Всего из Думы вывели более 41 тысячи человек, включая три тысячи боевиков

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Всего из Думы российским Центром по примирению и сирийскими войсками выведено более 41 тысячи человек, включая 3 тысячи боевиков, сообщил в среду на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

"Всего из Думы российским Центром по примирению враждующих сторон и сирийскими правительственными войсками выведено 41 тысяча 213 человек, включая 3 тысячи 354 боевиков и 8 тысяч 642 членов их семей", — сказал он.

Познихир отметил, что продолжается работа по дальнейшему освобождению удерживаемых боевиками заложников.

"Благодаря достигнутым договоренностям группировкой "Джейш аль-Ислам*" освобождено 195 человек", — подчеркнул он.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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