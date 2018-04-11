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Война в Сирии
Война в Сирии

Заявления США по Сирии - повод для разговора в СБ ООН, заявил Косачев

16:4311.04.2018
(обновлено: 16:48 11.04.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКонстантин Косачев. Архивное фотоКонстантин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Готовность США применить в Сирии силу на абсолютно фейковом основании — повод для серьезного разговора в СБ ООН и на других международных площадках, считает сенатор Константин Косачев.

Здание министерства иностранных дел РФ. архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Захарова ответила на заявление Трампа о готовящемся ударе США по Сирии
Ранее Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

"Бодрое послание президента США Трампа к России,… честно говоря, ужасает именно своим демонстративным легкомыслием — действительно страшно, когда понимаешь, в руках каких людей находится самый большой в истории военный арсенал на планете. А готовность его применить на абсолютно фейковом основании — тем более повод для серьезного разговора в Совбезе ООН и на всех других международных площадках", — написал Косачев в Facebook.

"Речь идет, на минуту, об атаке на суверенное государство, о действиях, подпадающих под общепринятое определение агрессии. Даже союзники США, включая весьма легко обращающуюся с доказательствами Великобританию, на каком-то этапе "притормозили", понимая, чем грозит ракетная атака по такому сомнительному и не расследованному поводу, как "шоу белых касок" в Сирии", — добавил он.

Косачев подчеркнул, что данный факт не смущает Вашингтон, что наводит на мысль о том, что "атака является реальной причиной, а не следствием событий в Сирии". "США нужен триумфальный "камбэк" в эту страну, и очень "кстати" последовала химическая атака, бессмысленная для Дамаска, но вполне к месту для боевиков и для Вашингтона", — заключил он.

Не влезай, убьет
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не влезай, убьет

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Непреодолимая Сила Правды
Уже говорили - толку ноль! Запад глух и слеп и верит только в собственные постановочные провокации! ЕЩЕ РАЗ - они отступят от своих преступных планов только против СИЛЫ и опасности проиграть и потерять своих военнослужащих!
16:49
11.04.2018
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radiozaboy
"Готовность США применить в Сирии силу на абсолютно фейковом основании — повод для серьезного разговора в СБ ООН"

Вспомни уличные драки с гопотой: пока гопоте не наваляешь, слова она не понимает. А вот когда поднимешь за шкварник с асфальта его мятую рожу, да прижмешь его шею в захвате, вот тогда у него и слух прорезается, и зачатки разума появляются.
16:52
11.04.2018
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