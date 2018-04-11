МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Готовность США применить в Сирии силу на абсолютно фейковом основании — повод для серьезного разговора в СБ ООН и на других международных площадках, считает сенатор Константин Косачев.

Ранее Трамп написал в Twitter , что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

"Бодрое послание президента США Трампа к России,… честно говоря, ужасает именно своим демонстративным легкомыслием — действительно страшно, когда понимаешь, в руках каких людей находится самый большой в истории военный арсенал на планете. А готовность его применить на абсолютно фейковом основании — тем более повод для серьезного разговора в Совбезе ООН и на всех других международных площадках", — написал Косачев в Facebook.

"Речь идет, на минуту, об атаке на суверенное государство, о действиях, подпадающих под общепринятое определение агрессии. Даже союзники США, включая весьма легко обращающуюся с доказательствами Великобританию, на каком-то этапе "притормозили", понимая, чем грозит ракетная атака по такому сомнительному и не расследованному поводу, как "шоу белых касок" в Сирии", — добавил он.

Косачев подчеркнул, что данный факт не смущает Вашингтон, что наводит на мысль о том, что "атака является реальной причиной, а не следствием событий в Сирии". "США нужен триумфальный "камбэк" в эту страну, и очень "кстати" последовала химическая атака, бессмысленная для Дамаска, но вполне к месту для боевиков и для Вашингтона", — заключил он.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.

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