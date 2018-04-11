Косачев прокомментировал заявление Трампа об ударах по Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев, комментируя сообщение президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Сирии, заявил, что в США сейчас объективно нет адресата, к чьему разуму можно взывать, чтобы "удержать от рокового шага".

Ранее Трамп написал в Twitter , что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошие, новые и "умные".

"И самое опасное, что там сейчас объективно нет адресата, к чьему разуму можно было бы взывать, чтобы удержать от рокового шага. "Шутник" Трамп с его "хорошими ракетами" и его ястреб-советник Болтон явно не те, кто отличается здравомыслием, когда речь заходит о том, чтобы поиграться с "гранатой", — написал Косачев в соцсети Facebook.

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