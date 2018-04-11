Правительство Сирии поможет жителям освобожденных от террористов районов

Выход беженцев из Восточной Гуты в Сирии. 25 марта 2018

Выход беженцев из Восточной Гуты в Сирии. 25 марта 2018

КАИР, 11 апр — РИА Новости. Кабинет министров Сирии утвердил во вторник комплексный план развития всех регионов, освобожденных в последнее время от террористов, сообщило государственное сирийское агентство САНА.

Речь идет, в частности, об Алеппо, Дейр-Эз-Зоре, западном пригороде Дамаска и Восточной Гуте. Утверждённый правительством план предусматривает, в частности, создание баз данных и планов действий, направленных на решение проблем социальной сферы, образования, здравоохранения, "чтобы удовлетворить потребности жителей освобожденных от террористов районов, позволить им возобновить экономическую и социальную деятельность".

Правительство также призвало региональные власти взять под особый контроль качество оказания услуг семьям погибших в ходе многолетнего конфликта.

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