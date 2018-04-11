Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии, заявил источник

ДАМАСК, 11 апр — РИА Новости. Сирийский президент Башар Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии, сообщения об их эвакуации в Тегеран ложные, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

В ряде ближневосточных СМИ ранее появились сообщения об эвакуации Асада и его семьи в Тегеран на фоне возможных силовых акций США и других западных стран против Сирии.

"Эти сообщения полностью не соответствуют правде", — сказал собеседник агентства.

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