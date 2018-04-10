Макрон выступил за возобновление совместной работы ООН-ОЗХО в Сирии

ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Франция считает, что работа СМР ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии должна быть возобновлена, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

"Мы желаем и выступим с инициативой вместе с США, чтобы работа совместного механизма ООН-ОЗХО (по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии) была возобновлена. Он не работает с конца прошлого года, главным образом, под давлением России", — сказал Макрон.

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