Эмир Катара заявил об общей с Трампом позиции по Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о совместной позиции лидеров двух стран по противодействию "атакам" главы Сирии Башара Асада, сообщает катарский телеканал "Аль-Джазира".

Эмир Катара находится с визитом в Вашингтоне, во вторник его принял в Белом доме президент США.

"Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом, что необходимо положить конец атакам со стороны (президента Сирии Башара) Асада", — заявил эмир. Кроме того Аль Тани отметил, что Катар готов сотрудничать с США в борьбе с финансированием терроризма.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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