Дамаск готов любой ценой освободить граждан из плена боевиков, заявил Асад

БЕЙРУТ, 10 апр – РИА Новости. Освобождение всех граждан из плена террористов является национальной задачей, и сирийское руководство любой ценой готово ее выполнить, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с родственниками пленных, которые не нашли своих близких среди освобожденных накануне.

В ночь на вторник сирийское национальное агентство САНА сообщило, что из города Дума вышла последняя группа людей, пленных боевиками радикальной группировки "Джейш аль-Ислам"*. Как ранее сообщил РИА Новости политолог и советник министра информации Сирии Али Аль-Ахмад, сирийское руководство предполагало, что в Думе у террористов находится около 5 тысяч пленных, однако по факту боевики передали лишь 200 человек, остальные, предположительно, были убиты боевиками.

"Освобождение похищенных — не гуманитарная проблема, она и национальная тоже… Мы не пренебрегали ни одним пропавшим без вести или похищенным… И если он еще жив, мы освободим его, какой бы ни была цена задачи", — цитирует слова Асада пресс-служба дворца президента.

Глава сирийского государства отметил, что произошедшее освобождение пленных из Думы не было бы возможным, если бы не жертвы, принесенные военнослужащими сирийской армии при освобождении каждого из пленных.

"Вопрос пленных является первостепенной задачей для сирийского государства во всех его учреждениях. Оно приложит все усилия, чтобы узнать о судьбе каждого пропавшего без вести", — подчеркнул Асад

*Запрещенная в России террористическая организация.

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