Вторая группа боевиков, желающих покинуть Думу, готовится к отправке

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 10 апр — РИА Новости. Вторая группа боевиков, желающих покинуть сирийскую Думу, готовится к отправке, на север провинции Алеппо планируется вывезти около 4 тысяч человек, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия не ведутся уже несколько суток. На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков "Джейш аль-Ислам"* и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте через гуманитарный коридор в н. п. Мухайям Аль-Вафедин", — сказал он.

По данным Евтушенко, сейчас готовится к отправке вторая группы боевиков, желающих добровольно покинуть город.

"Планируется вывезти на север провинции Алеппо около четырех тысяч человек, для чего в район погрузки прибыло 86 автобусов. Более двух тысяч боевиков и членов их семей прошли процедуру досмотра, уже вышли из города и находятся в районе формирования колонны. Работа по отправке второй группы боевиков продолжается", — добавил он.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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