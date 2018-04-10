МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Раскручивающийся вокруг Сирии очередной скандал по обвинению официального Дамаска, а также его союзников – Москвы и Тегерана в применении химоружия в провинции Дума не только обострил и так непростые отношения между Россией и западными странами, но и значительно увеличил риск прямого столкновения РФ и США в этом регионе.

Во вторник президент США Дональд Трамп, который ранее заявил, что примет решение о применении военной силы против властей Сирии, даже отменил поездку в Латинскую Америку, чтобы руководить американским ответом Дамаску. Эта информация усилила продолжающееся уже второй день снижение курса рубля.

Опрошенные РИА Новости эксперты разделились в прогнозах ситуации: одни полагают, что США не предпримут серьёзных шагов в Сирии из-за отсутствия каких-либо доказательств применения Дамаском химического оружия. Другие прогнозируют военный удар США по Сирии, но без последствий для военных объектов РФ в регионе.

Трамп настроен серьезно



Во вторник президент США Дональд Трамп, который ранее заявил, что примет решение о применении военной силы против властей Сирии из-за применения химоружия отменил поездку в Латинскую Америку, чтобы руководить американским ответом Дамаску.

"Президент Трамп не будет присутствовать на восьмом саммите американских государств в Лиме в Перу и не поедет в Боготу (Колумбия), как изначально было запланировано. По просьбе президента вице-президент (Майк Пенс) поедет вместо него. Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить американским ответом Сирии и следить за событиями в мире", — сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По данным газеты Wall Street Journal, американский эсминец Donald Cook сейчас находится на востоке Средиземного моря, откуда может участвовать в любом ударе по Сирии, а в ближайшие дни к нему может присоединиться эсминец Porter.

В воскресенье ряд сирийских оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Несмотря на то, что до сих пор нет ни доказательств причастности к этой атаке сирийской армии, ни даже вообще самого факта химической атаки, представители США пригрозили ответными мерами. Жестче всего отреагировал Дональд Трамп. Он заявил, что Россия и Иран ответственны за поддержку Башара Асада, а самого сирийского президента назвал оскорбительным словом.

Власти в Дамаске эти обвинения опровергли. МИД России заявило, что цель подобных информационных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом начальник российского Генштаба Валерий Герасимов еще 13 марта сообщал о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия, которую США затем планируют использовать как повод для авиаудара по Сирии. Тогда Герасимов сообщил, что в случае угрозы для российских военных ВС РФ будут сбивать американские ракеты и их носители.

Будет ли расследование инцидента?

Во вторник офицеры войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооруженных сил посетили госпиталь в сирийском городе Дума и не обнаружили в нем пациентов с симптомами поражения зарином и хлором, сообщил начальник войск РХБЗ Минобороны РФ Александр Родионов.

"В ходе посещения лечебного заведения установлено, что пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор в госпиталь не поступали. У осмотренных пациентов в госпитале отсутствовали признаки как поражения нервно-паралитическим газом типа зарина, так и отравления хлором", — сказал Родионов в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее источник в МИД Сирии заявил агентству САНА, что ведомство направило официальное приглашение ОЗХО посетить сирийский город Дума в Восточной Гуте для расследования информации о якобы имевшей место химической атаке.

"Сирия подтверждает свое намерение предоставить всю основную необходимую помощь для работы миссии", — сообщил источник.

Источник также отметил, что Сирия надеется на то, что миссия будет проводить работу в полной прозрачности, опираясь на конкретные и достоверные доказательства.

Кроме того, Сирия окажет необходимую помощь специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), если они приедут в сирийский город Дума для расследования предполагаемой химической атаки.

Как заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва не получила ответа от ОЗХО на предложение РФ посетить Сирию для расследования сообщений о химатаке в городе Дума.

Между тем, США запросили проведение голосования Совета Безопасности ООН по своему проекту резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

Балансирование на грани конфронтации



Раскручивающийся вокруг Сирии очередной скандал по обвинению официального Дамаска, а также его союзников – Москвы и Тегерана в применении химоружия в провинции Дума значительно увеличил риск прямого военного столкновения РФ и США в этом регионе.

Как заявил во вторник РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков США, вероятно, нанесут удар по Сирии из Саудовской Аравии, при этом по важным объектам сирийской военной инфраструктуры может быть выпущено от 40 до 200 крылатых ракет "Томагавк".

"США сегодня не выгоден прямой конфликт с Россией, поэтому удар по Сирии, скорее всего, будет нанесен из-за пределов досягаемости российских средств ПВО. Речь может идти об ударе бомбардировщиками B-52, которые будут находиться в тот момент в районе Саудовской Аравии. Учитывая настроения в американской элите, можно предположить, что американцы пойдут на небольшой удар — в пределах 40-60 ракет "Томагавк", — сказал Сивков.

Эксперт также не исключил, что "Томагавки" по Сирии могут запустить с подводных или надводных кораблей из акватории Средиземного или Красного моря. По мнению Сивкова, Вашингтон может пойти и на более масштабный удар (200 крылатых ракет и более), при котором могут быть уничтожены критически важные сирийские военные объекты.

"Если же удар будет массированным, то целями станет сирийская ПВО и группа военных объектов САР, уничтожив которые США лишат Сирию возможностей продолжать наступление в Восточной Гуте и создавать угрозы для проамериканских сил. Вопрос в решимости США. Если будет 200 ракет, я сильно удивлюсь, но и исключать не могу", — отметил собеседник агентства.

В то же время Сивков счёл маловероятным удар по правительственному кварталу Дамаска, так как в его результате вряд ли будет убит президент Сирии Башар Асад, при этом выжив, он может снискать ещё больший авторитет среди местного населения.

"Что касается возможности удара по правительственному кварталу Дамаска, это реально, однако разрушать правительственные здания — малоэффективно, учитывая, что Асад едва ли погибнет во время такой атаки, не будет же он тогда сидеть у себя в резиденции. Напротив, такой удар усилит его репутацию "героя" внутри и за пределами своей страны", — подчеркнул эксперт.

Говоря о последствиях удара по Сирии для России, Сивков отметил, что военные объекты РФ, скорее всего, не подвергнутся атаке США, так как Вашингтон понимает риск прямого военного столкновения с Москвой, которое может перерасти в конфликт с применением ядерного оружия.

"Удар по Хмеймиму маловероятен. Прямое военное столкновение РФ и США чревато перерастанием в ракетно-ядерную войну. Хотя я могу сказать, что если бы сегодня президентом Америки был бы более жесткий политик, то США с лёгкостью бы пошли на удар по Хмеймиму, так как они прекрасно отдают отчёт, что только из-за одной авиабазы Россия на ракетно-ядерный апокалипсис не пойдёт", — сказал собеседник агентства

США ограничатся критикой



Другой точки зрения придерживается специалист по современной истории Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

По его мнению, США не предпримут серьёзных шагов в Сирии из-за отсутствия каких-либо доказательств применения Дамаском химического оружия.

"Реакция США на происходящие события в Сирии пока не сформировалась. Чёткой позиции у Вашингтона нет. В этой связи можно ожидать нескольких сценариев развития событий. США могут продолжить придерживаться нынешнего курса, критикуя действий сирийских правительственных сил в Восточной Гуте. Второй вариант — как-то среагировать на ситуацию, но для этого в настоящий момент нет реальных оснований", — сказал РИА Новости Лукьянов.

В этой связи эксперт напомнил об авиаударе США по правительственной базе Шайрат в Сирии в апреле 2017 года, после того как Соединённые Штаты возложили ответственность на сирийские власти за применение химических отравляющих веществ в Хан-Шейхуне. По его словам, то решение было политическим и не повлияло на положение дел в САР.

"То же самое и сейчас: какой бы удар ни нанесли США по Сирии, они не смогут повлиять на ситуацию в Восточной Гуте, не смогут изменить сложившийся баланс сил. Кроме того, это не имеет политического смысла", — отметил востоковед.

По его мнению, Вашингтон на этот раз ограничится критикой.

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