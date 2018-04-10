Москва призвала ОЗХО без промедления отправить экспертов в Дума

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Постпредство РФ при ОЗХО заявило, что любое промедление с отправкой экспертов ОЗХО в сирийский город Дума для расследования информации о предполагаемой химической атаке играет на руку тем, кто использует слухи об инциденте как Casus Belli.

Ранее источник в МИД Сирии заявил агентству САНА, что ведомство направило официальное приглашение ОЗХО посетить сирийский город Дума в Восточной Гуте для расследования информации о якобы имевшей место химической атаке.

"В связи со стремительной эскалацией ситуации Российская Федерация призывает технический секретариат срочно отправить экспертов миссии по установлению фактов возможного применения химоружия в Сирию, чтобы прояснить все детали инцидента", — говорится в пресс-релизе постпредства.

"Любая задержка подобной инспекции будет на руку тем, кто пытается использовать слухи относительно инцидента в качестве Casus Belli для их безответственных действий в Сирии, тем самым преследуя свои геополитические интересы", — отмечается в документе.

Кроме того постпредство проинформировало технический секретариат ОЗХО о полной приверженности РФ оказать необходимую поддержку для успешной работы миссии.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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