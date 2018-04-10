МИД Франции считает, что при атаке в сирийской Думе был использован хлор

ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Газ на основе хлора был использован при химической атаке в сирийском городе Дума, заявила во вторник министр по европейским делам при французском МИД Натали Луазо, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

"В субботу две химические атаки произошли в Думе в Восточной Гуте. Для того, чтобы убить людей, были использованы газы. Был использован, без малейшего сомнения, хлор. Хлор — тяжелый газ, он спускается вплоть до подвалов, где прячутся гражданские. Но симптомы, которые наблюдались, позволяют думать о том, что был также использован сильный нейротоксин", — сказала Луазо.

По ее словам, за атаку отвечают "те, кто умеет производить такое вещество". "В чем ответственность России? Ни один сирийский самолет не отрывается от земли без того, чтобы РФ не была информирована. (За случившееся несут ответственность) ближайшие союзники Сирии", — заявила министр.

Она добавила, что Франция ожидает твердого и решительного ответа от международного сообщества в связи с атакой в Думе. "Какова наша ответственность? Мы созвали заседание Совбеза ООН, президент (Франции Эммануэль Макрон) несколько раз говорил с президентом (США Дональдом) Трампом, с госпожой (премьером Британии Терезой) Мэй. Мы должны действовать, чтобы никогда больше использование химоружия не оставалось безнаказанным", — подчеркнула Луазо.

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