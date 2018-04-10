ДУБАЙ, 10 апр — РИА Новости. Арабские страны совершили стратегические ошибки в отношении конфликта в Сирии, позволив решать судьбу этой страны неарабским странам, заявил во вторник на конференции арабской политической мысли FIKR16 госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.
Он указал, что в арабском мире должен быть основной стержень арабский, и такие основные государства в арабском мире как Саудовская Аравия и Египет при поддержке других арабских стран должны играть главную роль, но пока это не стало реальностью.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. На переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана – 4 апреля была достигнута договоренность о введении зон деэскалации. В результате созданы четыре такие зоны: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.
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