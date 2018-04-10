ДУБАЙ, 10 апр — РИА Новости. Арабские страны совершили стратегические ошибки в отношении конфликта в Сирии, позволив решать судьбу этой страны неарабским странам, заявил во вторник на конференции арабской политической мысли FIKR16 госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

"На прошлой неделе прошла встреча по Сирии, на которой не были представлены ни сирийцы, ни арабские страны (встреча президентов России, Ирана и Турции — ред.). Арабские страны совершили стратегические ошибки в отношении конфликта Сирии, Лига арабских стран должна была оказывать более значительное политическое влияние", — отметил Гаргаш.

Он указал, что в арабском мире должен быть основной стержень арабский, и такие основные государства в арабском мире как Саудовская Аравия и Египет при поддержке других арабских стран должны играть главную роль, но пока это не стало реальностью.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. На переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана – 4 апреля была достигнута договоренность о введении зон деэскалации. В результате созданы четыре такие зоны: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

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