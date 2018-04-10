БЕЙРУТ, 10 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Провокация с применением якобы химического оружия в городе Дума в пригороде Дамаска была попыткой сохранить присутствие боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам"* в Восточной Гуте, считает сирийский политолог и советник министра информации Али Аль-Ахмад.

Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

"Они (страны Запада) хотели это сделать, чтобы сохранить "Джейш аль-Ислам"*, чтобы он остался (в Думе). Они очень спешили. Поэтому сделанный спектакль был очень наивным. Даже артисты были плохие — они сыграли так, что любой наблюдатель невооруженным глазом увидит, что не может быть там ядовитого газа. Они без спецодежды, глаза людей — "жертв" видно, что никакого газа не было. Этот спектакль отличается от того, что был в Хан-Шейхуне и в других местах. Они торопились и думали, что успеют", — сказал РИА Новости Аль-Ахмад по телефону.

Отвечая на вопрос, зачем террористам потребовалось сорвать мирный процесс и договоренности с сирийскими правительством, открыв огонь по жилым кварталам Дамаска, а после заявить о химатаке, политолог пояснил, что у боевиков в Думе произошел раскол, перешедшей в боестолкновения из-за суммы почти в миллиард долларов наличными, которые они не знают, как вывезти с собой и впоследствии разделить.

Вторым наиболее важным для сирийского правительства вопросом являлось освобождение пленных граждан, которые находились в руках террористов несколько лет. С целью спасения пленных правительство согласилось на возобновление переговоров с боевиками после ракетного обстрела Дамаска в минувшую пятницу.

"Мы думали, что у них находятся более пяти тысяч заложников. На самом деле, большой проблемой оказалось, что они этих заложников убили. Оказалось, что только 200 заложников оставались у них. Поэтому для родственников этих заложников — большая беда, они спрашивают, где наши дети, которые были в заложниках. Тем не менее, российская сторона и сирийское правительство хотят быстрее вывести этих террористов потому, что с этими фашистами никак нельзя оставаться в одном районе. Мне кажется два-три дня максимум надо чтобы вывести всех террористов из Думы", — отметил собеседник агентства.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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