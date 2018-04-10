Российские средства РЭБ мешают США "хулиганить" в Сирии, заявил эксперт

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Претензии Соединенных Штатов из-за блокировки радиосигналов американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) можно расценить как недовольство помехой при совершении незаконных действий, считает ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

"Что касается сообщения NBC, то никто не обещал беспроблемных действий американской авиации над территорией Сирии. Их туда никто не приглашал. Соответствующие системы радиоэлектронной борьбы имеются в составе нашей группировки в САР", — заявил РИА Новости во вторник Мураховский.

Он отметил, что средства РЭБ как раз и предназначены для нейтрализации самолетов, БПЛА и ракет в соответствующей зоне ответственности, в частности, воздушной.

"Не понимаю, в чем суть претензий. Типа, "что это вы нам хулиганить мешаете"? Примерно так. Жалоба странная, честно говоря", — сказал эксперт.

Блокировка дронов

Ранее телеканал NBC о ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Россия заблокировала радиосигналы американских дронов в Сирии, что значительно повлияло на военные операции США.

Как утверждает телеканал, российские военные начали создавать помехи для некоторых беспилотников несколько недель назад, "после серии предполагаемых химических атак в Восточной Гуте". Источники телеканала считают, что так Россия выражала обеспокоенность "тем, что США будут мстить за атаки".

Между тем сам факт химических атак в Восточной Гуте, как и прошлые сообщения на эту тему, официально до сих пор никто не подтвердил. На Западе поспешили возложить вину на Дамаск, а тот назвал обвинения неубедительными.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, в больницу Восточной Гуты люди с симптомами химического отравления не поступали. В российском МИД считают, что целью вбросов об атаке было намерение выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Очередной фейк

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников назвал сообщения о блокировке сигналов американских дронов ложью.

"Это очередная фейковая информация со стороны американских СМИ, которой так много в последнее время. Россия не раз говорила, что осуществляет свои действия, в том числе в Сирии, только в соответствии с международными договорами, такие действия не могли быть действительно предприняты", — сказал сенатор РИА Новости.

По его словам, подобные сообщения можно назвать только "очередной ложью со стороны наших американских врагов-партнеров".

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