МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия заблокировала радиосигналы американских дронов в Сирии, и это значительно повлияло на военные операции США, передает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Между тем сам факт химических атак в Восточной Гуте, как и прошлые сообщения на эту тему, официально до сих пор никто не подтвердил. На Западе поспешили возложить вину на Дамаск, а тот назвал обвинения неубедительными.
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, в больницу Восточной Гуты люди с симптомами химического отравления не поступали. В российском МИД считают, что целью вбросов об атаке было намерение выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Очередной фейк
"Это очередная фейковая информация со стороны американских СМИ, которой так много в последнее время. Россия не раз говорила, что осуществляет свои действия, в том числе в Сирии, только в соответствии с международными договорами, такие действия не могли быть действительно предприняты", — сказал сенатор РИА Новости.
По его словам, подобные сообщения можно назвать только "очередной ложью со стороны наших американских врагов-партнеров".
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