МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия заблокировала радиосигналы американских дронов в Сирии, и это значительно повлияло на военные операции США, передает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как утверждает телеканал, российские военные начали создавать помехи для некоторых беспилотников несколько недель назад, "после серии предполагаемых химических атак в Восточной Гуте". Источники телеканала считают, что так Россия выражала обеспокоенность "тем, что США будут мстить за атаки".

Между тем сам факт химических атак в Восточной Гуте, как и прошлые сообщения на эту тему, официально до сих пор никто не подтвердил. На Западе поспешили возложить вину на Дамаск, а тот назвал обвинения неубедительными.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, в больницу Восточной Гуты люди с симптомами химического отравления не поступали. В российском МИД считают, что целью вбросов об атаке было намерение выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Очередной фейк

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников назвал сообщения о блокировке сигналов американских дронов ложью.

"Это очередная фейковая информация со стороны американских СМИ, которой так много в последнее время. Россия не раз говорила, что осуществляет свои действия, в том числе в Сирии, только в соответствии с международными договорами, такие действия не могли быть действительно предприняты", — сказал сенатор РИА Новости.

По его словам, подобные сообщения можно назвать только "очередной ложью со стороны наших американских врагов-партнеров".

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