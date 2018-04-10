Россия готова предоставить гарантии безопасности миссии ОЗХО, заявил Лавров

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Утверждения о небезопасности посещения сирийской Думы инспекторами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) безосновательны, Россия готова предоставить гарантии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Она (Дума) контролируется полностью сирийскими военными войсками, российские военные наблюдатели и военная полиция находятся на месте. И если нужны будут гарантии безопасности инспекторов ОЗХО, такие гарантии будут предоставлены. Если же опять под предлогом отсутствия условий безопасности эксперты на место не будут допущены теми, кто хочет спекулировать на химическом вопросе, на химической теме для продолжения своей сирийско-русофобской линии, то это будет, в общем-то, вердиктом. Они распишутся в своих истинных планах и подтвердят тем самым, что установление истины ни в этом случае, ни в случае инцидента в Хан-Шейхуне, ни в деле Скрипалей, ни где бы то ни было еще, когда они пытаются голословно обвинять Россию, их не интересует ", — сказал Лавров журналистам после переговоров с главой МИД КНДР Ли Ён Хо в Москве.

Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Трамп заявил, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на якобы имевшую место химическую атаку в Сирии.

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