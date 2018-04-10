Шаманов рассказал о конфронтации России и Запада

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Нельзя не обращать внимания на конфронтацию, которая ведет к столкновению РФ с Западом, но реагировать на нее нужно взвешенно и ответственно, заявил во вторник глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

"Нельзя не обращать внимания на резко усиливающуюся конфронтацию, которая явно нас ведет к столкновению с западными государствами. Не замечать сегодня это уже нельзя, надо реагировать, и реагировать взвешено и ответственно", — заявил Шаманов в ходе пленарного заседания.

Депутат отметил провокации, которые сейчас имеют место в Сирии. "Увеличивается количество стран-участников конфликта", — также отметил он.

В пятницу ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили накануне сирийскую Думу (часть Восточной Гуты), где якобы произошла химическая атака, и опросили местных врачей, которые заявили, что к ним не поступали больные с признаками химического отравления. Врачи Сирийского Красного креста и Полумесяца также не подтвердили сообщения о поступлении больных с признаками химического отравления.

Офицеры ЦПВС опросили и боевиков, покидающих Восточную Гуту по согласованию с властями — они тоже "ничего не знали о применении против них химического оружия".

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