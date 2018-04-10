Миссия ОЗХО вряд ли направится в Думу, заявил зампред комитета Госдумы

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вряд ли направится в Сирию для работы на месте инцидента 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте, считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил о том, что Сирия готова оказать содействие миссии ОЗХО для работы на месте инцидента 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте и рассчитывает, что она будет направлена как можно скорее.

"Вряд ли направится она… Хотя я испытываю надежды, но отношусь к этому с достаточной долей скептицизма", — сказал Швыткин РИА Новости.

При этом парламентарий все же отметил, что его надежды связаны с тем, что миссия ОЗХО направится в Сирию и убедится в том, что никакой химической атаки со стороны сирийской армии не было, а имела место провокация.

"Вместе с тем я отношусь с определенной долей скептицизма, потому что сегодня многие международные организации подвержены влиянию со стороны США. И, конечно же, США не заинтересованы в объективной проверке данной информации", — пояснил он.

В пятницу ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили накануне сирийскую Думу (часть Восточной Гуты), где якобы произошла химическая атака, и опросили местных врачей, которые заявили, что к ним не поступали больные с признаками химического отравления. Врачи Сирийского Красного креста и Полумесяца также не подтвердили сообщения о поступлении больных с признаками химического отравления.

Офицеры ЦПВС опросили и боевиков, покидающих Восточную Гуту по согласованию с властями — они тоже "ничего не знали о применении против них химического оружия".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>