В Дамаске встретили последнюю группу пленников из города Дума

БЕЙРУТ, 10 апр — РИА Новости. Последняя группа людей, плененных боевиками радикальной группировки "Джейш аль-Ислам", покинула города Дума в Восточной Гуте, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, около 100 пленных вывезены на автобусах из Думы и уже находятся на стадионе "Фейха" в Дамаске, где их встретили родные, близкие и простые граждане.

Передача пленных правительственным войскам была одним из главных пунктов в ходе переговоров между "Джейш аль-Ислам" и властями Сирии о передаче города Дума под контроль армии мирным путем и беспрепятственном выводе всех желающих в город Джараблус на севере провинции Алеппо.