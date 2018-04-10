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Война в Сирии
Война в Сирии

Постпред Сирии в ООН обвинил Запад в дезинформации и втягивании СБ в кризис

01:2110.04.2018
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© AFP 2018 / StringerДым над сирийским городом Дума. Архивное фотоДым над сирийским городом Дума. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer

ООН, 10 апр – РИА Новости. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари обвинил США, Великобританию и Францию в проведении встречи на основе сфабрикованной информации и втягивании членов СБ в кризис. Об этом он заявил, выступая в понедельник на СБ ООН.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"США, Великобритания и Франция с такой готовностью проводят одну встречу за другой, основанные на сфабрикованной информации. Это часть глубокого кризиса, которому мы стали свидетелями. И они хотят вовлечь в этот кризис другие страны-члены СБ ООН", — сказал он.

По мнению Джаафари, эти три страны проводят сессию СБ ООН, посвященную инциденту 7 апреля в сирийской Думе, для поддержки террористов и препятствия заключения соглашения по Думе, однако они опоздали.

Во время выступления Джаафари постпред США при ООН Ники Хейли покинула зал Совбеза вместе со своей делегацией.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Запад обвиняет Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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