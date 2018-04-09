Небензя рассказал о "химическом сериале" в Сирии

ООН, 9 апр — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в 2013 году начался "химический сериал", каждая новая серия которого перекрывает по резонансу предыдущую.

"Начавшийся в 2013 году "химический сериал" нам продолжают демонстрировать с таким расчетом, чтобы каждая новая серия перекрывала своим резонансом предыдущую", — сообщил российский постпред.

По его словам, "внешние спонсоры в лице ведущих западных стран готовы были (схватиться) за любую соломинку, чтобы сохранить хотя бы небольшой очаг террористического сопротивления на расстоянии выстрела от сирийской столицы, чтобы боевики и дальше могли терроризировать простых жителей, отнимать у них еду и выпрашивать у международного сообщества гуманитарную помощь".

"Шестого апреля новые главари группировки "Джейш-аль-Ислам"* по наущению своих покровителей сорвали эвакуацию четвертой партии боевиков из Думы и возобновили ракетно-минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска. По официальным данным, погибли 8 и пострадали 37 мирных жителей. К сожалению, мы не увидели заявления западных столиц, осуждающих обстрелы исторической части Дамаска", — сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

На следующий день, отметил дипломат, "боевики обвинили сирийские власти в сбросе бочковых бомб с отравляющими веществами, путались при этом в версиях, называя то хлор, то зарин, то смесь отравляющих газов".

По его словам, слухи были мгновенно подхвачены "Белыми касками", которые "финансируются западными столицами" и действуют "под фальшивыми личинами спасателей".

"Не мене оперативно эти сообщения перекочевали в СМИ. Вынуждены еще раз сказать, что у многих из этих сомнительных оппозиционных структур имеется точный список электронных адресов представителей членов СБ ООН. Из чего следует, что некоторые наши коллеги безответственно относясь к своему статусу, сливают чувствительную информацию своим протеже", — подчеркнул Небензя.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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