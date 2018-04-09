Небензя не сомневается в постановочном характере инцидента в сирийской Думе

ООН, 9 апр – РИА Новости. Постановочный характер инцидента в сирийской Думе 7 апреля не вызывает сомнения, его необходимо объективно расследовать, не пренебрегая принципом презумпции невиновности, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на Совете Безопасности в понедельник.

Небензя рассказал, что базирующийся в Стамбуле оппозиционный журналист Асаад Ханна выложил на своей странице в соцсети Twitter видеоролик якобы с места происшествия, на котором неизвестный человек, предположительно из "Белых касок", позирует на фоне кустарной бомбы с химической начинкой, которая якобы упала в спальню одного из строений в Думе.

"Постановочный характер этого действа не вызывает сомнений. Траектория предполагаемого попадания бомбы неестественна. Она пробила крышу и спокойно улеглась на деревянную кровать, нисколько ее не повредив. Ясно, что ее туда положили при подготовке к съемке", — сказал Небензя.

Он напомнил, что на следующий день сирийские военные, прочесывая населенный пункт недалеко от Думы 8 апреля, обнаружили кустарный цех "Джейш аль-Ислам" по изготовлению химических боеприпасов. Там были найдены хлорные реагенты немецкого производства и специальное оборудование.

При этом после событий 7 апреля в Вашингтоне, Лондоне и Париже сразу же сделали вывод о виновности сирийских властей, однако основной груз ответственности возложили на Россию и Иран. Постпред отметил, что "по нынешней моде сделано это было молниеносно и без всякого расследования".

"Интересно и такое совпадение: химическая провокация в Думе 7 апреля произошла сразу после того, как американская делегация в Совете Безопасности получила указание созвать 9 апреля экспертные консультации по своему проекту резолюции по расследованию инцидентов с химическим оружием", — добавил Небензя.

Он отметил, что в изначальный текст документа 9 апреля также были внесены "далеко идущие изменения".

"В этих мутных обстоятельствах, конечно, надо разбираться. Но разбираться честно, объективно и беспристрастно, не пренебрегая принципом презумпции невиновности, и ни в коем случае не предрешая ход расследования", — подчеркнул постпред РФ.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили накануне сирийскую Думу (часть Восточной Гуты), где якобы произошла химическая атака, и опросили местных врачей, которые заявили, что к ним не поступали больные с признаками химического отравления. Врачи Сирийского Красного Креста и Полумесяца также не подтвердили сообщения о поступлении больных с признаками химического отравления.

Офицеры ЦПВС опросили и боевиков, покидающих Восточную Гуту по согласованию с властями, — они тоже "ничего не знали о применении против них химического оружия".