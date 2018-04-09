Небензя допустил переход боевиков в силовые структуры Сирии после амнистии

ООН, 9 апр — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не исключил, что ряд сирийских боевиков после амнистии и реабилитации смогут влиться в силовые подразделения САР.
"Другие предпочли урегулировать свой статус с сирийскими властями. Благодаря президентской амнистии они теперь смогут вернуться к мирной жизни, а в последствии, не исключаем, влиться в состав силовых структур Сирии", — сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Он пояснил, что "речь идет о реализации ооновского принципа демобилизации, разоружения и реинтеграции".
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