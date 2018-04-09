Де Мистура призвал Совбез найти возможность расследовать инцидент в Думе

ЖЕНЕВА, 9 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал Совет Безопасности найти возможность расследовать инцидент с предположительным применением химического оружия в сирийском городе Дума.

"Я призываю СБ ООН в соответствии со своим собственным мандатом соблюдать мир и безопасность и соблюдать международное законодательство, чтобы установить механизм для расследования этих сообщений и найти виновных", — заявил де Мистура, выступая на Совете Безопасности ООН в понедельник.

Он подчеркнул необходимость тщательного расследования предполагаемого применения хлора в Думе. "Я отметил, что некоторые государства выражали подозрение в том, что правительство Сирии ответственно в предположительной химической атаке. Но также другие государства, в том числе правительство Сирии, поставили под вопрос достоверность этих обвинений и заявили, что атаки были постановочными или являлись провокацией. Мой комментарий: еще одна причина для тщательного, независимого расследования", — сказал спецпосланник ООН.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

Девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон посетили накануне сирийскую Думу (часть Восточной Гуты), где якобы произошла химическая атака, и опросили местных врачей, которые заявили, что к ним не поступали больные с признаками химического отравления. Врачи Сирийского Красного креста и Полумесяца также не подтвердили сообщения о поступлении больных с признаками химического отравления. Офицеры опросили и боевиков, покидающих Восточную Гуту по согласованию с властями — они тоже "ничего не знали о применении против них химического оружия".

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