Де Мистура после удара по сирийской базе призвал стороны избегать эскалации

ООН, 9 апр — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на фоне последних событий — удара по сирийской авиабазе в провинции Хомс — призвал все стороны конфликта избегать дальнейшей эскалации и конфронтации.
"Призываем все стороны проявить сдержанность, избежать дальнейшей эскалации и конфронтации", — сказал он, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые.
Политическое руководство Израиля и армейское командование страны не подтверждают и не опровергают причастность к удару по аэродрому "Тифор" (Т-4), который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.
Запад обвиняет Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.
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