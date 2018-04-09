Де Мистура после удара по сирийской базе призвал стороны избегать эскалации

ООН, 9 апр — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на фоне последних событий — удара по сирийской авиабазе в провинции Хомс — призвал все стороны конфликта избегать дальнейшей эскалации и конфронтации.

"Призываем все стороны проявить сдержанность, избежать дальнейшей эскалации и конфронтации", — сказал он, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые.

Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства.

Политическое руководство Израиля и армейское командование страны не подтверждают и не опровергают причастность к удару по аэродрому "Тифор" (Т-4), который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два. Глава Белого дома пообещал наказать виновных, не исключив ответственность за произошедшее президента России Владимира Путина.

Запад обвиняет Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

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