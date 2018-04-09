Боевики за три месяца выпустили по Дамаску более трех тысяч снарядов

БЕЙРУТ, 9 апр — РИА Новости. Боевики из Восточной Гуты за три месяца выпустили по жилым кварталам Дамаска более 3 тысяч снарядов, погибли 155 мирных граждан, 865 получили ранения, сообщает МИД САР в письмах, направленных генеральному секретарю ООН и в СБ ООН.

"Только Дамаск (был обстрелян) более 3 тысячами снарядов всего за три месяца, что привело к гибели 155 граждан и ранению 865 человек, большинство из которых женщины и дети",- цитирует текст письма сирийское национальное агентство САНА.

МИД САР в очередной раз в понедельник направил письма в ООН и в СБ ООн в связи с ракетным ударом ВВС Израиля по авиабазе Т-4 в провинции Хомс, назвав подобные действия агрессией и заявив о праве на защиту собственного населения и суверенитета всеми возможными способами.

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