Дамаск заявил, что оставляет за собой право защищать страну любым способом

БЕЙРУТ, 9 апр — РИА Новости. Сирийское правительство без промедления воспользуется всеми возможными способами для защиты своей территории и населения, заявили в МИД Сирии в понедельник после удара по авиабазе Тифор.

"Сирия заявляет, что без колебаний воспользуется правом защищать свою территорию, население и суверенитет любым способом, согласно уставу ООН и международному праву", — цитирует сирийское национальное агентство САНА письмо МИД, направленное генеральному секретарю ООН и в СБ ООН.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства. Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума.