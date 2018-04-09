Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию в Сирии, в том числе с учетом обвинений Дамаска рядом западных государств в использовании химического оружия, сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учетом адресованных официальному Дамаску обвинений ряда западных государств в использовании химического оружия. С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счет", — говорится в сообщении.

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