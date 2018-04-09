Песков предупредил об опасности выводов о применении химоружия без проверки

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. Архивное фото

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. Архивное фото

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Опасно и неправильно делать какие-либо выводы о возможном применении химического оружия в сирийской Думе без проверки этой информации и расследования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока необходимо очень тщательно разобраться с тем, что произошло в Думе, и, безусловно, не имея этой информации делать какие-то заключения неправильно и опасно", — сказал Песков журналистам.

"Никто не обладает исчерпывающей информацией, пока не было ни предварительных, ни иных расследований на эту тему. Без какой-то проверки, без расследования, опять же делать выводы неверно, в корне неверно", — добавил Песков.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

Девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.