Песков предупредил об опасности выводов о применении химоружия без проверки

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Опасно и неправильно делать какие-либо выводы о возможном применении химического оружия в сирийской Думе без проверки этой информации и расследования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никто не обладает исчерпывающей информацией, пока не было ни предварительных, ни иных расследований на эту тему. Без какой-то проверки, без расследования, опять же делать выводы неверно, в корне неверно", — добавил Песков.
Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.
Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>