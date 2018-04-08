Трамп и премьер Ирака обсудили ситуацию в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с премьером Ирака Хайдером аль-Абади ситуацию в Сирии, сообщил Белый дом.

По заявлению Белого дома, Абади позвонил Трампу, чтобы поблагодарить за помощь в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГ*.

"Лидеры обсудили ускорение кампании по разгрому остатков ИГ* и необходимость совместной работы для борьбы с другими угрозами в регионе. Они обсудили ситуацию в Сирии и вызывающие беспокойство сообщения о возможной химической атаке близ Дамаска", — говорится в сообщении.

Ранее Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек.

Россия уже опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

*Запрещенная в России террористическая организация

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