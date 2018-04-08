В Госдуме напомнили, чем занимается Россия в Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия защищает в Сирии не президента Башара Асада, а весь Ближний Восток, европейские страны и США от терроризма, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя обвинения президента США в адрес России.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума.

"Россия, она же в первую очередь не Башара Асада защищает там, мы 150 раз заявляли об этом. То, чем мы там занимались и занимаемся, — это защита всего Ближнего Востока, в том числе и наших национальных интересов, да и вообще европейских и Соединенных Штатов от международного терроризма", — сказал собеседник агентства.

Парламентарий добавил, что если бы Асада не было у власти, то Сирия уже могла стать террористическим государством.

"Если бы Башар Асад сегодня не был у власти, а пришли бы со своим халифатом так называемым ИГ* или ИГИЛ*, то, конечно, мы получили бы там не диктатора, а раз в десять страшнее темную силу, террористическое государство в Сирии", — заявил Шхагошев. По мнению депутата, заявления США связаны с тем, что они потеряли позиции на Ближнем Востоке и сейчас пытаются вернуться.

Россия опровергла информацию о якобы сброшенной военными Сирии бомбе с хлором на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Как заявили в МИД, военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям.

*Террористическая организация, запрещенная в России.



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