ЕС считает Дамаск ответственным за новый случай применения химоружия в Думе

Сирийские военные во время продвижения в направлении города Думы в Сирии. 7 апреля 2018

Сирийские военные во время продвижения в направлении города Думы в Сирии. 7 апреля 2018

БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. ЕС призвал международное сообщество незамедлительно принять ответные меры в связи с новым случаем применения химоружия в пригороде Дамаска Думе, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы, распространенном в воскресенье.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке Дамаска, который якобы виновен в химической атаке в сирийской Думе. Россия уже опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной ВС Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Как заявили в МИД, военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям.

"Сообщения из Думы, подвергшейся осаде и бомбардировкам силами режима и его союзниками, указывают на то, что вчера вечером было убито большое число гражданских лиц, включая семьи, которые погибли в укрытиях, в которых они прятались. Доказательства указывают на еще одну химическую атаку режима", — говорится в сообщении.

"Европейский Союз самым решительным образом осуждает применение химического оружия и призывает к незамедлительному ответу со стороны международного сообщества", — отмечается в заявлении.

ЕС призвал Совет Безопасности ООН оперативно восстановить мандат совместного механизма по расследованию химатак в Сирии для выявления их исполнителей.

"Призываем сторонников режима, Россию и Иран, использовать свое влияние для предотвращения дальнейших атак и обеспечения прекращения боевых действий и деэскалации насилия в соответствии с резолюцией СБ ООН 2401. Защита гражданских лиц должна оставаться абсолютным приоритетом", — отметили в Евросоюзе.

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