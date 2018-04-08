ЕС считает Дамаск ответственным за новый случай применения химоружия в Думе

БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. ЕС призвал международное сообщество незамедлительно принять ответные меры в связи с новым случаем применения химоружия в пригороде Дамаска Думе, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы, распространенном в воскресенье.
"Сообщения из Думы, подвергшейся осаде и бомбардировкам силами режима и его союзниками, указывают на то, что вчера вечером было убито большое число гражданских лиц, включая семьи, которые погибли в укрытиях, в которых они прятались. Доказательства указывают на еще одну химическую атаку режима", — говорится в сообщении.
"Европейский Союз самым решительным образом осуждает применение химического оружия и призывает к незамедлительному ответу со стороны международного сообщества", — отмечается в заявлении.
"Призываем сторонников режима, Россию и Иран, использовать свое влияние для предотвращения дальнейших атак и обеспечения прекращения боевых действий и деэскалации насилия в соответствии с резолюцией СБ ООН 2401. Защита гражданских лиц должна оставаться абсолютным приоритетом", — отметили в Евросоюзе.
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