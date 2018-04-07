Сирийскую Думу за два дня покинули почти 30 тысяч мирных жителей

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сирийский город Дума с 5 марта покинули более 33,3 тысячи человек, в том числе 29,2 тысячи мирных жителей, 738 боевиков и около 3,4 тысячи членов их семей, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В результате договоренностей, достигнутых с лидером группировки "Джейш аль-Ислам"* Абу Хумамом Центром по примирению враждующих сторон, с 5 марта т.г. осуществлялся вывод из города Дума мирных жителей, боевиков и членов их семей на север провинции Алеппо. За этот период город покинули 33345 человек, в том числе 29217 мирных жителей, 738 боевиков и 3390 членов их семей", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, в настоящее время выход боевиков и членов их семей из города Дума остановлен.

Он сообщил, что, по информации ближайших помощников Абу Хумама в результате острых противоречий среди одиозных боевиков и тех, кто готов был участвовать в переговорном процессе, были физически устранены прежние лидеры группировки Абу Хумам, Абу Омар и Абу Али.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>