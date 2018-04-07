Под Дамаском четыре человека погибли в результате обстрела боевиков

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли и 22 получили ранения в результате обстрела боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам"* по жилым районам Дамаска, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в полиции столицы.

Ранее источник в полиции сообщил РИА Новости о двух погибших и 15 раненых в результате ракетного обстрела боевиков группировки "Джейш аль-Ислам"*.

"Четверо погибли и 22 пострадали в результате ракетного обстрела террористов "Джейш аль-Ислам"* по жилым районам в Дамаске", — сообщил источник.

Ранее стало известно, что террористы, нарушив договоренности с сирийской армией, достигнутые при посредничестве РФ, открыли огонь из минометов по гуманитарному коридору в поселении Мухайам аль-Вафедин и по кварталу Дахия аль-Асад на окраине сирийской столице.

Самолеты сирийской авиации в ответ нанесли ряд авиаударов по позициям "Джейш аль-Ислам"* в Думе, уничтожив огневые позиции террористов, откуда велся огонь по Дамаску.

* Террористическая организация, запрещенная в России.