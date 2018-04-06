Судьбу правительства Асада должен решить сирийский народ, считают в Турции

АНКАРА, 6 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Анкара не имеет прямых контактов с Дамаском, но судьбу нынешнего руководства Сирии должен решить сирийский народ, заявил в пятницу высокопоставленный представитель МИД Турции.

"Иран с пониманием относится к чувствительности Турции по национальной безопасности, он поддерживает территориальную целостность Сирии. Но у нас есть разногласия с Тегераном: он хочет, чтобы работа велась в координации с сирийским режимом, защищая таким образом его. У нас сейчас нет никаких прямых контактов с режимом, но пусть решение о нем примет сирийский народ", — сказал журналистам представитель турецкого МИД, комментируя итоги трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Анкаре.

Он отметил, что продолжается процесс подготовки РФ, Турцией и Ираном как стран-гарантов урегулирования в Сирии списка кандидатов в конституционную комиссию согласно решению, принятому на Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи 30 января.

"Мы поддерживаем оппозицию для того, чтобы добиться стабильности в регионе. Те страны, которые поддерживают (президента Сирии Башара) Асада, вынуждены то договариваться с ним, то давить на него", — добавил высокопоставленный турецкий чиновник.

Вторая трехсторонняя встреча президентов РФ, Турции и Ирана по Сирии прошла в минувшую среду в Анкаре. Первый подобный саммит прошел в Сочи 22 ноября 2017 года.