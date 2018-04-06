В Восточной Гуте боевики открыли огонь по гуманитарному коридору

ДАМАСК, 6 апр — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам"* из города Дума в Восточной Гуте открыли минометный огонь по гуманитарному коридору в Мухайам Аль-Вафедин и по спальному району Дамаска — Дахият аль-Асад, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военной источник.

По данным военных, в результате обстрела есть раненые. Сирийская авиация нанесла ответные удары по позициям террористов в Думе.

"Действия террористов пытаются сорвать достигнутые договоренности по Думе и отказываются передавать похищенных граждан", — цитирует слова источника САНА.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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