В Генштабе сообщили, что боевики готовят провокации с химоружием в Сирии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Незаконные вооруженные формирования на юге Сирии готовят ряд провокаций, в том числе с использованием отравляющих веществ, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

"По сведениям, полученным от боевиков группировки "Джейш Ахрар Аль-Ашаир", перешедших на сторону правительства, незаконные вооруженные формирования на юге Сирии готовят ряд провокаций, в том числе с использованием отравляющих веществ", — отметил он.

По его словам, главарями группировок "Джабхат Ан-Нусра"* и "Свободная сирийская армия" действующих совместно, спланирован подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом, в ряде подконтрольных этим бандформированиям населенных пунктах, включая район Аль-Баляд города Деръа.

Он отметил, что боевики планируют снимать последствия якобы применения химических боеприпасов на видеокамеры для предания широкой огласке и обвинения правительственных войск в уничтожении мирных жителей, а также оправдания собственных действий по срыву режима прекращения огня в провинции Деръа.

Добавляется, что для видеофиксации провокации с химической атакой уже завезено оборудование и ведется подготовка.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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