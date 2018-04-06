Путин проинформировал Макрона об итогах встречи с лидерами Ирана и Турции

Президент Ирана Хасан Рухани, президент Турциии Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Анкаре. 4 апреля 2018

Президент Ирана Хасан Рухани, президент Турциии Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Анкаре. 4 апреля 2018

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и проинформировал его об итогах встречи в Анкаре лидеров России, Ирана и Турции, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике. Владимир Путин проинформировал о достигнутых на встрече в Анкаре 4 апреля лидеров России, Ирана и Турции договоренностях по дальнейшей работе в интересах обеспечения долгосрочной нормализации в Сирии, укрепления ее суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности", — говорится в сообщении.

Была также отмечена "необходимость продвижения процесса политического урегулирования путем выполнения решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога, а также важность скорейшего формирования в Женеве под эгидой ООН Конституционного комитета".

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