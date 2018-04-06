Путин и Макрон обсудили ситуацию в Восточной Гуте

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили ситуацию в сирийской Восточной Гуте, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обсуждении обстановки в Восточной Гуте обращено внимание на завершающуюся в этом районе беспрецедентную по масштабам операцию по спасению мирных жителей и выводу боевиков, не желающих складывать оружие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с российской стороны подчеркнута принципиальная важность консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории Сирийской Арабской Республики – в соответствии с резолюцией 2401 Совета Безопасности ООН. Также выражена готовность продолжить российско-французские консультации по ключевым аспектам урегулирования в Сирии.

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