Сирия работает над списком кандидатов в конституционную комиссию

БАКУ, 6 апр — РИА Новости. Дамаск работает в координации с Москвой и Тегераном над формированием своего списка кандидатов в конституционную комиссию, сроки завершения этой работы пока не известны, заявил РИА Новости постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отрицательно ответил на вопрос, представил ли Дамаск свой список кандидатов в конституционную комиссию.

"Нет, нет, работа в процессе", — заявил Джаафари в кулуарах министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

Отвечая на вопрос, когда Дамаск ожидает завершения этой работы, дипломат заявил: "Мы не знаем на данном этапе, мы работаем над этим с россиянами, как и с иранцами".

В Сочи 30 января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>