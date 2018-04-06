В Восточной Гуте восстанавливается работа госорганов

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 6 апр — РИА Новости. Мирные жители Восточной Гуты, возвращающиеся в свои дома, начали получать документы взамен утерянных, в освобождённых от боевиков населённых пунктах восстановлена работа органов госуправления, сообщил журналистам начальник центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.
По словам Евтушенко, военнослужащие российского центра примирения организовали в населённых пунктах Сакба, Кафер-Батна, Джобар, Замалька и других раздачу продовольственных наборов, горячего питания и бутилированной воды. Мирным жителям оказывается необходимая медицинская помощь.
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