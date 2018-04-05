Богданов обсудил урегулирование в Сирии с заместителем спецпосланника ООН

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с заместителем спецпосланника ООН по Сирии Рамзи ар-Рамзи перспективы урегулирования ситуации в САР, сообщил МИД РФ.

Богданов принял ар-Рамзи, прибывшего в Москву для участия в Московской конференции по международной безопасности.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и перспективах продвижения политического урегулирования в этой стране на основе резолюции 2254 СБ ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 30 января", — говорится в сообщении МИД.

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