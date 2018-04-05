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Война в Сирии
Война в Сирии

Министр обороны Ирана назвал слова Трампа о выводе войск из Сирии заговором

18:0705.04.2018
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАмир Хатами на VII Московской конференции по международной безопасностиАмир Хатами на VII Московской конференции по международной безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава минобороны Ирана Амир Хатами заявил, что не верит словам президента США Дональда Трампа о намерении вывести войска из Сирии, и считает их новым заговором против САР.

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Белый дом заявил о скором завершении военной миссии США в Сирии
На прошлой неделе Трамп неожиданно заявил о том, что вскоре американские войска покинут Сирию, но его слова не были подтверждены членами администрации. Во вторник президент повторил свою позицию, добавив, что будет обсуждать это решение с союзниками и странами региона.

"Я очень удивился, когда услышал эти слова из уст Трампа, так как американцы планировали свое военное присутствие в Сирии и стремились к ее разделу. Когда я это услышал, я не поверил и сначала спросил себя: а зачем они делают такие заявления? Но учитывая мои знания и опыт, я полагаю, что это новый их заговор", — заявил министр в интервью каналу RT на полях Московской конференции по безопасности. Ответ министра транслировался в переводе на арабский язык.

При этом он назвал проявлением внутренних противоречий в администрации Трампа последовавшие за заявлением президента США сообщения о несогласии с ним ряда военных и чиновников.

Американская военная техника на севере Сирии. 4 апреля 2018
© AP Photo / Hussein Malla
США не уйдут из Сирии, считает эксперт
Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщил в четверг, что назначенный на пост госсекретаря экс-директор ЦРУ Майк Помпео и глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд посоветовали президенту Дональду Трампу не выводить американские войска из Сирии. По данным телеканала, во время заседания команды президента по национальной безопасности на этой неделе Трамп заявил, что США тратят слишком много денег на военную операцию в Сирии и "ничего не получают взамен". Глава государства потребовал вывести ВС из страны в течение шести месяцев, однако советники американского лидера выступили против данного решения.

США и коалиция стран, которые их поддерживают, ведут борьбу с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке, причем в Сирии они действуют без разрешения властей страны. По неофициальным данным, в Сирии сейчас могут находиться до двух тысяч американских военнослужащих.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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