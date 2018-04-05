Министр обороны Ирана назвал слова Трампа о выводе войск из Сирии заговором

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава минобороны Ирана Амир Хатами заявил, что не верит словам президента США Дональда Трампа о намерении вывести войска из Сирии, и считает их новым заговором против САР.
"Я очень удивился, когда услышал эти слова из уст Трампа, так как американцы планировали свое военное присутствие в Сирии и стремились к ее разделу. Когда я это услышал, я не поверил и сначала спросил себя: а зачем они делают такие заявления? Но учитывая мои знания и опыт, я полагаю, что это новый их заговор", — заявил министр в интервью каналу RT на полях Московской конференции по безопасности. Ответ министра транслировался в переводе на арабский язык.
При этом он назвал проявлением внутренних противоречий в администрации Трампа последовавшие за заявлением президента США сообщения о несогласии с ним ряда военных и чиновников.
США и коалиция стран, которые их поддерживают, ведут борьбу с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке, причем в Сирии они действуют без разрешения властей страны. По неофициальным данным, в Сирии сейчас могут находиться до двух тысяч американских военнослужащих.
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