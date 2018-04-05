Источник сообщил о противоречиях боевиков в Восточной Гуте

Два жителя Восточной Гуты выходят с территории. Архив

Два жителя Восточной Гуты выходят с территории. Архив

ДАМАСК, 5 апр — РИА Новости. Вывод радикальной группировки "Джейш аль-Ислам"* и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте затруднен из-за противоречий между боевиками, сообщил РИА Новости источник в сирийских службах безопасности.

"Выполнение договоренности о прекращении военного присутствия в Думе в Восточной Гуте затруднено из-за противоречий между военным и политическим крылом "Джейш аль-Ислам"*, — сказал источник.

Он добавил, что после конфликта между боевиками 13 автобусов вышли из Думы пустыми и остановились у гуманитарного коридора Мухайам Аль-Вафидин.

Город Дума остается последним форпостом террористов в Восточной Гуте. 1 апреля оттуда была вывезена в Идлиб последняя группа боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман". Вывод оставшихся террористов, согласно договоренностям, продолжится до полного освобождения Думы и передачи населенного пункта под контроль сирийской армии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.