Эксперт позитивно оценил итог встречи глав России, Ирана и Турции в Анкаре

ДАМАСК, 5 апр — РИА Новости. Итоги прошедшей в Анкаре встречи лидеров России, Ирана и Турции в целом положительные, считает сирийский политический эксперт Мохаммад Икам.
Эксперт отметил, что положительным в трехсторонней встрече также является согласие сторон о единстве и территориальной целостности Сирии.
"Эта встреча не для объявления окончания войны в Сирии. Она говорит о том, что есть политическое решение… Действия другой стороны, которая поддерживает террористов, доживают последние дни. Но это не объявление того, когда закончится война…, скорее продолжение и поддержка астанинского вектора, у которого будет положительный результат в прекращении войны в Сирии", — сказал Икам.
Вторая трехсторонняя встреча президентов РФ, Турции и Ирана по Сирии прошла в минувшую среду в Анкаре. Первый подобный саммит прошел в Сочи 22 ноября 2017 года.
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