Лавров обсудил с китайским коллегой ситуацию в Сирии

Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве. 5 апреля 2018

Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве. 5 апреля 2018

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия и Китай обеспокоены стремлением политизировать деятельность на сирийском направлении в рамках ряда международных организаций, сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отметили также совпадение наших подходов по сирийскому урегулированию. Мы со своей стороны подробно проинформировали наших китайских друзей о результатах состоявшегося вчера в Анкаре саммита тройки стран гарантов астанинского процесса и о принятых документах на этом мероприятии президентами России, Ирана и Турции", — сказал министр.

"Мы, как и Китайская Народная Республика, обеспокоены в связи со стремлением отдельных сил политизировать деятельность на сирийском направлении в рамках ООН, в рамках организации по запрещению химического орудия. Причем политизировать в антиправительственном русле", — указал Лавров. По его словам, такой подход может нанести урон межсирийскому урегулированию.

Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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