Москва сообщила Анкаре, что курдские силы покинули Телль-Рифат

АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Российская сторона проинформировала Анкару о том, что силы самообороны сирийских курдов (YPG) ушли из сирийского Телль-Рифата, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы, как ожидается, в ближайшие дни установят контроль над сирийским городом Телль-Рифат.

"Россия нам сообщила, что в Телль-Рифате YPG не осталось, мы это из наших источников подтвердим. Будем следить, что там происходит", — сказал Калын журналистам.

По его словам, Турция продолжает переговоры с США о выводе сил YPG из сирийского Манбиджа.

"Мы требуем их вывести на восток от Евфрата. Из США поступают противоречивые заявления. Им нужно привести свои мысли в порядок. (Президент США Дональд) Трамп говорит, что из Сирии они уйдут. В Сирии борьба с ИГ (запрещена в РФ) закончилась или нет? Мы ждем от США, чтобы (в Манбидже) были осуществлены шаги, о которых мы говорили", — сказал Калын журналистам.

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