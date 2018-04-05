В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Латакия – пять, Дамаск – два, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции: Идлиб — три, Деръа — один", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 112 человек.

В Минобороны отметили, что за сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, — 2495.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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